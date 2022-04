"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia wydała OŚWIADCZENIE. "Prawda jest zupełnie inna. Planuję skierować sprawę do sądu"

Werka 54 min. temu zgłoś do moderacji 20 8 Odpowiedz

Ja nadążam. Mam podobnie. Ojciec nic przy dziecku nie zrobił, zameczal mnie psychicznie przy tym twierdzac że to ja jestem do niczego. Odeszłam, a on by chciał żebym nadal robiła to co on chce czyli dziecko kiedy on chce. Powinnam go informować o każdym zakupie dla dziecka - wszystko z nim konsultować. Czyli takie rządzenie mną dalej tyle że na odległość. Dodam że mu powiedziałam że pieniądze może se wsadzić głęboko. Biorę je tylko dlatego że ktoś mi doradził żebym nie odsylala bo wtedy można się doczepic że to JA nie dbam o pogrzeby dziecka nie biorąc alimentów. Kazda rozmowa z nim przyprawia mnie i drgawki... Despotyczny ton głosu a rozumu zero. Byleby kimś rządzić.