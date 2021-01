"Ślub od pierwszego wejrzenia". Rozwiedziona z Adamem Joanna Lazar POKAZAŁA UKOCHANEGO (FOTO)

Ślub od pierwszego wejrzenia to prawdopodobnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych formatów randkowych w Polsce. Program, w którym grupa śmiałków po raz pierwszy spotyka drugą połówkę dopiero przed ołtarzem, cieszy się jednak ogromną popularnością i zasilił polski show biznes grupą trzecioligowych celebrytów.

Podczas gdy Oliwia i Łukasz ze Ślubu od pierwszego wejrzenia ogłosili niedawno, że ich małżeństwo właśnie przechodzi do przeszłości, to nieco więcej szczęścia mają inni uczestnicy show, Joanna i Adam. Co prawda para zdecydowała się na rozwód jeszcze w finale formatu, ale od tego czasu realizują się już w nowych związkach i wyraźnie dobrze im się układa.