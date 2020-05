Smutna Noah Cyrus wyznaje: "Życie w cieniu siostry jest NIE DO ZNIESIENIA"

Mimo że jej muzyka nie ma aż tylu odbiorców co w przypadku Miley, Noah odnosi umiarkowane sukcesy w branży, co przypieczętowała wydaną właśnie płytą "The End Of Everything". Znalazła się na niej piosenka "Young&Sad", w której dwudziestolatka wprost odnosi się do postrzegania jej przez pryzmat starszej siostry.