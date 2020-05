Stanowcza Anna Lewandowska o powrocie do formy po ciąży: "Szczerze nie ma to dla mnie ŻADNEGO znaczenia"

Czy wrócę do formy? Kto to wie? I szczerze... Nie ma to dla mnie ŻADNEGO znaczenia. MAMĄ BYĆ! TO JEST TERAZ DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZE - napisała wielkimi literami.

"Zawsze uwielbiałam w tobie właśnie to zdrowe podejście. A czy wrócisz do formy, czy nie, to nie ma znaczenia - zawsze będziesz piękna", "Najważniejsze, żeby maleństwo było zdrowe! A figura nie jest najważniejsza!", "Super, że w ten sposób podchodzisz i mówisz o tym głośno! Myślę, że to ważne dla innych kobiet! Szkoda życia na gonienie ideału, co nie znaczy, że nie trzeba dbać o siebie", "Czy wrócisz do formy? To pytanie retoryczne" - piszą.