Stanowcza Madonna walczy z dyskryminacją PO POLSKU: "J*BAĆ RASIZM"

Zuzka 31 min. temu

O JAKI RASIZM CHODZI??? Żyję już w Polsce na tyle długo że powinnam go gdzieś zauważyć, ale nie ma! Jeśli chodzi o rasizm to chyba tylko celebryci o nim mówią żeby zaistnieć bo to taki chwytliwy i delikatny temat