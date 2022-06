Starcie pokoleń na gali plebiscytu "Serce dla zwierząt": wyluzowana Viki Gabor, rozbawiona Agnieszka Fitkau-Perepeczko, wydekoltowana Iwona Węgrowska (ZDJĘCIA)

Ego 22 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Gośka Kożuchowska bardzo fajnie się prezentowała. Klasyka biała góra ciemny dół. Zawsze lubiłam takie zestawy bo w każdym wieku i przy każdej figurze dobrze i do tego elegancko się wygląda. Gośka dodatkowo jest zgrabna więc te szerokie spodnie i bardzo prosta ciekawa góra ciekawe eleganckie i szykowne zestawienie. W krótkich włosach było Gośce lepiej. Kasia Moś nie dość że ładna dziewczyna ma piękne duże oczy i jest zgrabna to do tego bardzo ładny głos. Czerwona sukienka bardzo prosta dlatego fajna i elegancka. Iwonka W zaskoczyła mnie totalnie dawno o niej nie pisaliście. Suknia prosta w stylu MM. Zaskoczyła mnie tym że co prawda z boku rozcięcie po sam koniec uda ale z przodu cały ogromny biust przykryty. Jak na standardy Iwonki to przód sukienki niczym u mniszki. Pięknie wyglądała też Pani Laura Łącz. Pani Laura w swoim wyglądzie ma taką szlachetność jak Pani Beatka Tyszkiewicz. Obie to takie damy. Generalnie wszystkie Panie prezentowane na zdjęciach fajnie wyglądały. Jeszcze parę słów o Viki. Niespełna 15 letnia idolka bardzo młodego pokolenia była ubrana jak nastolatka i to dla niej plus. Makijaż na buzi tym razem dość delikatny i to też na plus jednak poważnie wygląda nie na nastolatkę tylko na dorosłą kobietę. Może mają znaczenie w jej przypadku romskie korzenie. Ma ładną buzię jest wysoka i zgrabna a przeważnie romskie dziewczyny są niskie i nawet w tak młodym wieku grubsze niż Gabor. Generalnie jednak ładnie się prezentuje.