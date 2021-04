Stella i Piotr z "Love Island" walczą o uwagę, ćwicząc nad Wisłą pod okiem paparazzi (ZDJĘCIA)

ajka 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

szkoda, że Piotr nie widział jak Stella się do Czarka umizgiwała,,, gdyby Anna jej nie powiedziała, że wybierze Czarka, to Stella z pewnością by zrobiła. Nie ufaj Piotr takiej zmiennej lasce. Jak wiatr zawieje. podatna na manipulację.