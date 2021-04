Stella z "Love Island" uważa, że Piotr to świetny materiał na OJCA: "Będzie tym ZŁYM POLICJANTEM"

Trzecia edycja Love Island zakończyła się już jakiś czas temu, ale zawzięci uczestnicy show robią teraz wszystko, co w ich mocy, by słuch o nich tak szybko nie zaginął. Ochoczo więc rozprawiają o swoich wielkich miłościach w każdym możliwym wywiadzie...

I tak ostatnio Stella opowiedziała nieco o swoich planach na przyszłość związanych, rzecz jasna, z Piotrem. Choć odpadli tuż przed wielkim finałem Love Island, po powrocie do Polski nadal są razem. Warto też przypomnieć, że ich związek budził niemałe emocje. Chłopakowi zarzucano między innymi toksyczny wpływ na dziewczynę. Mimo to Stella w rozmowie z Pomponikiem wyznała właśnie, że ich związek ma się świetnie i choć zakochani dzieci jeszcze nie planują, to Stella widzi w Piotrze materiał na ojca.