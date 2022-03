Syn Michaela Jacksona pokazał UKOCHANĄ! Świętują piątą rocznicę związku (ZDJĘCIA)

Dzieci Michaela Jacksona od najmłodszych lat musiały przyzwyczajać się do życia w blasku fleszy. Paris, Prince i Blanket dorastali na oczach całego świata, a media do dziś chętnie rozpisują się o ich losach. Choć 23-letnia córka "Króla Popu" świetnie odnalazła się w świecie show biznesu, jej bracia zdecydowanie bardziej cenią sobie prywatność. Rodzeństwo niezmiennie kultywuje jednak pamięć po zmarłym ojcu. Niedawno cała trójka pojawiła się na premierze broadwayowskiego spektaklu "MJ: The Musical".