Szczęśliwa Agnieszka Woźniak-Starak wczasuje się z UKOCHANYM w Sopocie (ZDJĘCIA)

Ferrari 1 godz. temu

A czy prawdą jest, że niektóre z wiernych tej władzy prezenterek informacyjnych (nienarzekających, rzetelnie prowadzących propagandowe gale i dobrze adaptujących się do warunków) otrzymały od biznesmenów powiązanych z tą władzą wysokie darowizny na założenie firm zajmujących się doradztwem marketingowym, medialnym i obsługą medialną? Czy prawdą jest, że bez przetargu i konkursu podpisujecie kontrakty z ministerstwami i spółkami skarbu państwa? Często na fikcyjne usługi, których potem nie wykonujecie. Czy prawdą jest, że owi biznesmeni otrzymują z tego całkiem niezły procent? Czy to kolejny sposób dojenia publicznych pieniędzy? Czy prawdą jest, że w zamian musicie prowadzić nawet najbardziej żałosne eventy albo towarzyszyć prezesem na zagranicznych bankietach i eventach, udając ich partnerki? Czy prawdą jest, że dla firm prywatnych macie pakiety usług, a za odpowiednią zapłatą wypromujecie każdego w programie informacyjnym, śniadaniowym? Czy prawdą jest, że zmuszałyście podwładnych do zajmowania się w ramach godzin pracy promowaniem firm, które zgłosiły się do waszej poizatelewizyjnej działalności? Pytań jest wiele, Pani Aniu i Agato