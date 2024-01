Szykowna Kinga Rusin w arafatce i płaszczu za 12 tysięcy złotych obkupuje się w osiedlowym dyskoncie (ZDJĘCIA)

We wtorek sytuacja się powtórzyła. Matka dwójki dzieci znowu znalazła się na celowniku fotoreportera. 52-latka była jednak na to przygotowana. Miłośniczka markowych ciuszkach odziana była w stylowy płaszcz z "misia" Max Mary za 12 tysięcy złotych, który zestawiła z eleganckimi, szarymi i skórzanymi "bikerami". Istotnymi elementami zimowej stylówki była szara torebka Chloe za 4 tysiące złotych oraz wzorzysta chusta zwana arafatką. Po wizycie w osiedlowym dyskoncie Rusin poczłapała do wartego ok. 300 tysięcy Porsche Panamery i odjechała.