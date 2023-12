Szymon Hołownia w "Dzień Dobry TVN" wspomniał o żonie i chorobie dzieci: "DRAMAT". Ujawnił też, czy wróci do "Mam Talent"!

Szymon Hołownia gościem w "Dzień Dobry TVN". Opowiedział o chorobie dzieci

Szymon Hołownia wróci do "Mam Talent"? Jest jasna odpowiedź

Zależy, ile czasu jeszcze będę aktywny. Natomiast polityka w mojej ocenie, to nie powinno być coś, w czym się jest do śmierci. Ta kadencyjność jest szalenie mądrą sprawą. Jestem marszałkiem rotacyjnym, jak to się niektórzy śmieją, choć mój wspaniały zastępca wicemarszałek Zgorzelski z właściwie swoją ludową mądrością mówi, że rotacyjna może być kosiarka, a nie marszałek. Ja będę tu dwa lata — jeżeli wszystko dobrze pójdzie. To jest dla mnie tak wyzwalająca myśl — że to są dwa lata — że to nie będzie cztery, że to nie będzie na wieczność. Tylko że to są dwa lata, które dostajesz od życia, od ludzi, od Polaków i możesz zrobić robotę najlepiej, jak potrafisz i zmieni cię następny. Natomiast później być może będą następne wyzwania. Na szczęście one wszystkie są kadencyjne. Nie wrócę już na pewno do "Mam talent!" - odparł.