Taco Hamingway wspomniał na scenie o ukochanej Idze Lis. Raper opowiedział o DEPRESJI. "Całe życie sam to trzymałem wszystko w sobie" (WIDEO)

Taco Hamingway opowiedział o depresji. Wspomniał też o Idze Lis

Spałem po paręnaście godzin na dobę. Zrobiłem coś, czego nigdy w życiu nie zrobiłem, czyli powiedziałem to moim bliskim. Nigdy w życiu nie chciałem tego robić, bo myślałem sobie, każdy ma swoje życie, ma swoje ciężary, nie chce rzucać komuś bagaż, ale przysięgam, że było już tak, że żółciałem, więc chciałem do was zaapelować, żebyście nigdy nie myśleli, że jesteście sami, z czymkolwiek. Zawsze powiedzcie to swoim ludziom, jak macie depresję. Błagam was, bo to naprawdę coś, co wykańcza. Nikomu się tego nie powie, bo się myśli, że nie chcesz kogoś ku*wa stresować, ale ludzie, którzy są wokół ciebie, chcą tą usłyszeć. Chcą wiedzieć, co się dzieje — stwierdził.