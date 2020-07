Taco Hemingway świętuje 30. urodziny nową piosenką i zapowiada DWIE PŁYTY. Na okładce jednej z nich... IGA LIS (FOTO)

Taco Hemingway powraca i to z podwójną siłą. Raper, który 29 lipca obchodzi swoje 30. urodziny , w miniony wtorek za pośrednictwem Instagrama przekazał fanom dwie wiadomości: dobrą i złą.

Zła była taka, że w lipcu nie pojawi się jego nowy album. Dobra natomiast, że na przełomie sierpnia i września światło dzienne ujrzą za to dwie nowe płyty jego autorstwa. Wcześniej jednak, bo w środę, z okazji 30. urodzin Filip Szcześniak zaprezentował światu nowy singiel Michael Essien Birthday Party promujący krążek Europa , który ukaże się w tym samym czasie co płyta Jarmark , z której pochodzi głośno komentowany (między innymi dość wymownie przez samą Kingę Rusin) utwór Polskie Tango.

Quebonafide i Taco Hemingway na podwójnej randce z Igą i Natalią

Jak poinformował Taco na Instagramie, urodzinowy utwór Michael Essien Birthday Party to pierwszy singiel z płyty Europa, nad którą prace "były sposobem na odetchnięcie od ciężkawych i dusznych tematów podejmowanych na Jarmarku".

Ze względu na różny charakter dwóch projektów, albumy zostaną wydane osobno, "by pozostawić słuchaczowi/słuchaczce decyzję, który zechce zakupić".

"JARMARK" trzymał mnie w tematycznych ryzach, zmuszał do skupienia na poruszonym temacie. "EUROPA" dawała mi pole do folgowania, podśpiewywania, ponarzekania i pogderania, tak jak robię to dokładnie w tym momencie - podsumowuje 30-latek.