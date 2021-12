Tak BRONI SIĘ Inga z "Hotelu Paradise": "Ten program stał się SZERZENIEM NIENAWIŚCI"

Zobacz także: Klaudia El Dursi komentuje intymne uniesienia uczestników "Hotelu Paradise": "To tabu odeszło do lamusa"

Inga postanowiła "wyjaśnić sytuację" na Instastories. Twierdzi, że to wina montażu , a Vanessa ponoć nie była z nią do końca szczera.

Widzowie muszą wiedzieć, że widzą tylko godzinę z naszego dnia i nie wszystko jest pokazane i tak naprawdę nie jest pokazany jeden z najważniejszych wątków (...). Dowiedziałam się, że w dzień kiedy Wiktoria odpadała, Vanessa podeszła do Wiktorii i szepnęła jej na ucho, że to ona powinna być z nią w finale. No i tylko dzięki Nanie i Łukaszowi dowiedziałam się o tym, co mnie bardzo zszokowało, ale też zezłościło - tłumaczy Inga.