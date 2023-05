Tak celebryci świętują Dzień Matki: Joanna Przetakiewicz, Anna Lewandowska, Katarzyna Nosowska, Dorota Gardias (ZDJĘCIA)

Od 6 lat mam to ogromne szczęście bycia mamą. To bardzo wyczekana rola, zaszczyt, wyróżnienie, a także obowiązek. To chwile radości, uśmiechu, szczęścia, miłości, wzruszenia. To także ogromne zmęczenie, nieprzespane noce czy bezsilność. To codzienny pośpiech, aby zdążyć do przedszkola i szkoły, rozrzucone po podłodze zabawki albo pomalowane kredką meble. Mimo tego kocham bezgranicznie a bycie mamą to dla mnie najpiękniejsza przygoda w życiu.