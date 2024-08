Tak dziś wygląda DOROSŁY SYN Kayah i Rinke Rooyensa. Do kogo podobny jest 25-latek? (ZDJĘCIA)

Kayah i Rinke Rooyens poznali się w pracy na planie programu „To było grane”. Połączyło ich uczucie, co doprowadziło do ślubu pary, który odbył się 5 sierpnia 1998 roku. Kilka miesięcy później, 1 grudnia, na świat przyszedł ich syn, Roch .

Bardzo długo miałam depresję, przeszła mi dopiero po pół roku – wyznała Kayah, odnosząc się do trudów pierwszych miesięcy macierzyństwa. Rinke wspierał ją na każdym kroku.

25-latek rzadko pokazuje się ze znanymi rodzicami. Roch unika mediów i rozgłosu, ale od czasu do czasu można go zobaczyć właśnie na zdjęciach wykonanych jego rodziców. Jakiś czas temu to Joanna Przetakiewicz, obecna żona Rinke, uchwyciła kadr, na którym znajdował się właśnie Roch.