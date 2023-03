Tak dziś wygląda Mikołaj Radwan. W latach 90. był gwiazdą serialu "Tata, a Marcin powiedział..." (FOTO)

Dla nikogo nie było więc zaskoczeniem, że Radwan zaczął interesować się aktorstwem. Mikołaj zadebiutował już w 1990 r., kiedy to jako sześciolatek zagrał w filmie "Kapitan Conrad", a także pojawił się w filmie "Smacznego telewizorku". Nie da się jednak ukryć, że to rola syna Fronczewskiego przyniosła mu największą popularność. Fabuła serialu opierała się na rozmowach taty i syna, a krótkie odcinki rozśmieszały widzów, którzy wspominają je do dziś.