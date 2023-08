Tak dziś wyglądają najmłodsze wnuczki Elvisa Presleya: blond włosy, mocne makijaże i odważne stylizacje (ZDJĘCIA)

Harper i Finley to bliźniaczki dwujajowe, które już w dzieciństwie były porównywane do swojej mamy, Lisy. Wnuczki "króla rock and rolla" były ostatnio widziane na zakupach spożywczych w Calabasas. Na spacer do sklepu dziewczyny wybrały się w sportowych wdziankach, stawiając na szerokie spodnie i odważne, krótkie topy odsłaniające brzuch. Uwagę zwracał też mocny makijaż wnuczek legendarnego muzyka. Dziewczyny przemierzały ulicę Kalifornii z telefonami i kawą w rękach.