Tak Filip Chajzer szaleje na warszawskiej obwodnicy, łamiąc przepisy ruchu drogowego (ZDJĘCIA)

Wygląda niestety na to, że nawet będąc na celowniku mediów, Filip nie potrafi do końca powstrzymać się przed popełnianiem kolejnych gaf. Ostatnio paparazzi przyłapali dziennikarza przed studiem Dzień Dobry TVN. Gdy Filip wsiadł w swoją Skodę Kodiaqu RS za ponad 200 tysięcy złotych, paparazzi postanowili za nim podążyć. Chajzer wyjechał na warszawską obwodnicę i chyba musiał odlecieć gdzieś myślami za kółkiem, gdyż dopiero w ostatniej chwili skręcił w interesujący go zjazd na Poznań. Niestety wiązało się to z przekroczeniem ciągłej linii, wjechaniem na strefę wyłączoną z ruchu i wymuszeniem pierwszeństwa...