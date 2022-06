TYLKO NA PUDELKU: Zygmunt Chazjer jest rozczarowany zachowaniem Filipa: "Nie poznaje własnego syna"

Jeszcze tego samego dnia po zobaczeniu zdjęć pojawił się w domu syna, ale go nie zastał. Potem wiele razy próbował się z nim skontaktować, ale Filip bał się konfrontacji i po prostu przestał odbierać od niego telefony. Dopiero niedawno pierwszy raz Zygmuntowi udało się porozmawiać z synem. Jeszcze nie wiadomo, jakie będą efekty tej rozmowy. Wciąż ma nadzieję, że przemówi mu do rozsądku - mówi osoba z otoczenia 68-latka.

Zygmunt wie, że Filip ma wiele do stracenia. Obawia się, że jeśli rodzina syna się rozpadnie, ten wróci do punktu wyjścia i znów dopadną go demony przeszłości. Poza tym jest zwyczajnie rozczarowany zachowaniem syna. Zawsze był wyznawcą starej szkoły dziennikarskiej i uważa, że jest to zawód zaufania społecznego. Nie ma w nim miejsca na żadne skandale - słyszymy.