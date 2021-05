Tak gwiazdy spędzają majówkę - Lewandowscy na Majorce, Frycz na Malediwach, Cichopek w Gdyni (ZDJĘCIA)

Sebastian 28 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Proszę Was o pomoc dla mojego starszego brata, który jest bezdomny. Założyłem zbiórkę. Brat jest zamknięty w sobie i jest mu wstyd przez co też nie potrafi szukać pomocy. Ja sam niewiele mogę. Czasami mu wyniosę coś do jedzenia i to wszystko co mogę. Sam mam 18 lat i się jeszcze uczę, nie pracuje.. to jest bardzo skomplikowana sytuacja. Brat jest skłócony z ojcem przez co ja z mamą nie możemy mu pomóc i jesteśmy bezsilni. Zbieram dla niego żeby wyjechał za granicę gdzie będzie miał pracę i dach nad głową. Wiem, że da radę. On sam nigdy nie odmawia nikomu pomocy nie potrafi i pomógłby każdemu. Gdybym chciał go opisać to kazałbym puścić piosenkę "zagubiony książę" Bez spacji; pomagam . pl /czarne barwy