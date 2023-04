Tak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili dwustumetrowy apartament. Na wykończenie wydali GRUBE MILIONY (ZDJĘCIA)

Ewa 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Ja wybudowalam dom 170 M2 bez garażu. Nie budowaliśmy się bez zabezpieczenia. Mamy duże, nowe mieszkanie i dużą działkę budowlaną. Wszystko to możemy spieniężyć. Kredyt nieduży. Wszystko z własnych pieniędzy. System gospodarczy przy wykańczaniu. Dom jest strasznie drogi, bo same naturalne materiały na zewnątrz i w wewnątrz. Okna drzwi drewniane, kamień i drewno. Kuchnia to wielki koszt, deska podłogowa itd... można było taniej z panelami, plastikowymi oknami, drzwiami z bel polu, Castoramy itp, zwykle kafle. Koszt samych drzwi wewnętrznych drewnianych to 50 tys. A mam tylko 8 sztuk. A jeszcze wielki ogród, tarasy itd. niekończąca się historia. A jeździmy starymi autami. Mój mąż z 200O r a ja z 2007, które mam od nowości. Wszystko robiliśmy, żeby kiedyś mieć dom. Najpierw mieszkanie, które warte jest krocie, jako zabezpieczenie, a potem dom. Nie widać po nas. Jak wchodzę do sklepu z meblami itp, to panie obsługujące lekceważą mnie :) musisz przyjechać super autem,wtedy skaczą wokół takich klientów. Zawsze się zastanawiam, po co nam to było? Nie wystarczyło mieszkanie i do tego super bryki? Mieszkamy pod lasem,w ciszy. Spokój. Daleko sąsiedzi. Żeby tylko zdrowie było.