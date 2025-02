Tak kiedyś wyglądały uczestniczki "Królowej Przetrwania". Rozpoznałyby się w dżungli?

"Królowa przetrwania" to program, który z pewnością do ambitnych nie należy, ale czy musi taki być? Niekończące się dramy, spiski i utarczki słowne to coś, co nie miałoby racji bytu, gdyby nie "nietuzinkowe" uczestniczki, które cieszą się popularnością, ogromną liczbą followersów i temperamentem.