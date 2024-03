Tak mieszka Anita Sokołowska: wielka kolekcja książek i ogrom roślin. Przytulnie? (ZDJĘCIA)

Aktorka aktywna jest również w mediach społecznościowych, gdzie chętnie publikuje swoje zdjęcia. Jej profil zgromadził już blisko 400 tysięczną społeczność internetowych fanów. Choć Anita Sokołowska należy do grona gwiazd, które przywiązują dużą wagę do swojej prywatności, to czasem zdarza się jej wrzucić do mediów społecznościowych kadry, na którym możemy podglądnąć, jak urządziła swoje cztery kąty. Najczęściej jest to jednak salon, który trzeba przyznać, prezentuje się niezwykle gustownie.