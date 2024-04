Tak mieszka Dagmara Kaźmierska z "Królowych Życia". Luksus to mało powiedziane: sedes VERSACE i złote dodatki (ZDJĘCIA)

Dagmara Kaźmierska zyskała rozgłos za sprawą udziału w reality show "Królowe życia". Widzowie aż przez sześć lat mogli obserwować jej barwne perypetie, przy okazji poznając najbliższe jej sercu osoby - syna Conana oraz nieodłącznego towarzysza, przyjaciela Jacka Wójcika. Udział w jednym z najpopularniejszych programów stacji TTV zapewnił jej awans do celebryckiej ligi, co zaowocowało zaproszeniem do emitowanej obecnie 27. edycji "Tańca z Gwiazdami".