Tak mieszka Don Vasyl: złoto, figurka Matki Boskiej i pałacowe meble. "Król Cyganów" stawia na PRZEPYCH (ZDJĘCIA)

Rezydencja Don Vasyla mieści się w Ciechocinku, a jej łączna powierzchnia to ok. 4 tysiące metrów kwadratowych. Dom muzyka już z daleka przyciąga uwagę swoim nietuzinkowym stylem. Nie jest tajemnicą, że najpopularniejszy polski Rom lubi "na bogato" i ta zasada została zachowana również w bryle budynku, którą zdobi wieżyczka, łuki czy kolumny podpierające wejście do domu. Już na samym wejściu gości wita ogromna fontanna i figurka Matki Boskiej stojące w ogrodzie.