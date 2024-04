Tak mieszka Dorota Chotecka i Radosław Pazura: białe i beżowe wnętrza, drewniane dodatki i duży ogród (ZDJĘCIA)

Dorota Chotecka i Radosław Pazura są parą od 35 lat. Ich ścieżki po raz pierwszy skrzyżowały się jeszcze w łódzkiej filmówce, do której oboje uczęszczali. Aktorzy od lat wiodą spokojne życie, z dala od kontrowersji i afer, dzięki temu są uważani za jedną z najbardziej udanych par polskiego show-biznesu.

Radek jest moim największym przyjacielem. Jest przy mnie jak anioł stróż i zawsze mogę na niego liczyć. Jesteśmy ze sobą 35 lat i nam się nie nudzi. Z takim człowiekiem jak Radek można iść przez życie. Miałam w życiu wiele szczęścia. Jak związek jest szczęśliwy, to wszystko inne samo przyjdzie - mówiła w wywiadzie dla "Faktu" Chotecka.

Dorota Chotecka i Radosław Pazura starają się być aktywni w mediach społecznościowych. Aktorka i jej młodszy o trzy lata mąż dość często wrzucają do sieci żartobliwe filmiki ze swojego życia. Dzięki temu wiemy, jak wyglądają wnętrza ich domu zlokalizowanego w Podkowie Leśnej. Na nagraniach najczęściej widać kuchnię i salon. Kuchnia Pazury i Choteckiej jest jasna i przestronna, utrzymana głównie w bieli, z czarnymi akcentami w postaci okazałego okapu oraz płyty gazowej. Duży, drewniany stół ociepla wnętrze. Cały dom sprawia wrażenie przestronnego i wygląda bardzo przytulnie.

Aktorska para najwyraźniej gustuje w jasnych kolorach. Biele przełamane odcieniami beżu i szarości pojawiają się we wszystkich widocznych na nagraniach wnętrzach. Niemal w każdym pomieszczeniu widoczne są drewniane akcenty i rośliny. W salonie wiszą długie zasłony i ozdobny, szklany żyrandol.

Sporych rozmiarów dom ma dostęp do okazałego ogrodu. To azyl nie tylko dla Doroty Choteckiej i Radosława Pazury, ale również ich córki Klary Marii oraz psów rasy leonberger. - Chotecka jest wielbicielką tych kudłatych czworonogów. Latem 2022 roku do rodziny aktorów dołączyła Lusia, przedstawicielka wspomnianej rasy.