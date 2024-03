Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska: drewniane meble, stylowe ozdoby oraz wielki ogród (ZDJĘCIA)

benh 37 min. temu zgłoś do moderacji 150 4 Odpowiedz

Ta rodzina jest przykładem polskiej mentalności, w której wciąż mężczyznom więcej się wybacza i toleruje. Jeden pan K. zdradził żonę , miał nieślubne dziecko z nieletnią, a mimo to wciąż był lubiany i szanowany przez widzów. Jakby to jakaś kobieta , żona, matka zdradziła męża z nastolatkiem, miała z nim dziecko, które zostawiłaby nieletniemu na wychowanie , to wylałaby się na nią fala hejtu. Drugi pan K. też zdradził żonę, która była z nim w ciąży, nie mieszkał ze swoim dzieckiem, nie opiekował się nim, pokazuje się na ściance z kochanką. Jakby to żona zdradziła męża kilka miesięcy po ślubie , odeszła do kochanka, a noworodka zostawiła mężowi do opieki, to też wylałaby się na nią fala hejtu.