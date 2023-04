Tak mieszka Michał Wiśniewski w willi za 5 milionów: brama z inicjałami, złote płyty na ścianach, symulator lotu w pokoju (ZDJĘCIA)

Michał Wiśniewski wybuduje nowy dom przed kamerami

Jestem Zwycięzcą i mam tę myśl, to przekonanie, że dobiję do brzegu, że choć poturbowany i bardzo zmęczony, będę mógł zamknąć za sobą drzwi do domu. Do własnego Domu. Przystani, której już nikt nigdy mi nie odbierze - zapowiada muzyk.