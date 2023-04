Tak mieszka Paulina Młynarska. Przytulna chatka w górach na Krecie urzeka skromnością (ZDJĘCIA)

Kiedy miałam 6 lat, pojechaliśmy całą rodziną do Grecji. Przeżyłam wtedy taki zachwyt wszystkim, że do dziś to pamiętam. Ale to chwila, w której po raz pierwszy poczęstowano mnie lukumades - małymi pączusiami na gorąco, polanymi miodem i posypanymi cynamonem, zadecydowała o tym, że postanowiłam kiedyś tu zamieszkać. I dopięłam swego! [...] - pisze na swoim Instagramie.