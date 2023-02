Tak młodsza o 26 lat ukochana Krzysztofa Skiby wyglądała DEKADĘ TEMU! (ZDJĘCIA)

Okoń 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do wszystkich co tak klepią ze to związek dla kasy i sławy. Otóż moi drodzy uroda przemija, a to na co się zapracowało czyli status społeczny i majątek wszelkiego rodzaju okazuje się tez sexy i pociągający. Zaradny człowiek jest po prostu sexy. To pociąga kobiety. Kobieta po 40tce raczej już wiele do zaoferowania nie ma, za to mężczyzna jak najbardziej. Niestety czas dla pań jest mniej łaskawy. Nie miejcie mi tego za złe tak już kolej rzeczy. Brawa dla Skiby za pozbycie się „starej” i wkroczenie w drugą młodość!