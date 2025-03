Tak NAPRAWDĘ wyglądał wypad Bieberów do Disneylandu. Justin wyglądał na wyraźnie ZNUDZONEGO

Justin Bieber skupia na sobie uwagę całego świata. Kanadyjski wokalista zaczął publikować na Instagramie serię osobistych wyznań, wyraźnie zwracających uwagę na jego zachwiany stan emocjonalny . Przedstawiciele artysty uspokajają zatroskanych fanów, że za jego problemami nie stoją dawne nałogi. Wręcz przeciwnie, wyraźnie zaakcentowali, że 31-latek nie wrócił do zażywania narkotyków .

Piosenkarz, który w ostatnich tygodniach ewidentnie oddalił się od swoich bliskich, postanowił wreszcie podreperować relacje towarzyskie. W tym celu w minioną niedzielę zaprosił swoją żonę, Hailey Bieber do kalifornijskiego parku rozrywki Disneyland. Dołączył do nich przyjaciel muzyka, The Kid Laroi, z którym w 2021 r. wylansował przebój "Stay", oraz australijski wokalista Eddie Benjamin.