Przyjaciele Justina Biebera przemówili. "On TRACI KONTAKT z rzeczywistością"

Justin Bieber znów znalazł się w centrum zainteresowania mediów. Od kilku tygodni publikowane są kolejne zdjęcia i nagrania z udziałem kanadyjskiego piosenkarza, na których zachowuje się w dziwny sposób. Pojawiły się nawet doniesienia, że wrócił do nałogów, odwołuje nagrania w studiu, a żona nie jest mu w stanie pomóc.

Przyjaciele Justina Biebera są zaniepokojeni

Choć Justin Bieber uważa, że obecnie otacza się dobrymi ludźmi i nic mu nie grozi, to sami zainteresowani są nieco innego zdania. Uważają, że kanadyjski piosenkarz zaczął się zachowywać jak nastolatek , który "stracił kontakt z rzeczywistością".

To niepokojące. Ma 30 lat, jest dorosły i powinien o siebie dbać. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że każdy go obserwuje - przekazuje osoba z otoczenia Justina Biebera w rozmowie z "The Sun".