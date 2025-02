Justin Bieber bez koszulki rapuje, że jest "na haju". Fani przerażeni: "Narkotyki go NISZCZĄ"

W ostatnich tygodniach Justin Bieber znalazł się w centrum uwagi mediów z powodu swojego wyglądu i zachowania. Zdjęcia i nagrania, na których artysta wygląda na przygnębionego i wychudzonego, wywołały spekulacje o jego powrocie do narkotyków. Fani oraz media zaczęli sugerować, że jego stan może być związany z dawnym nałogiem.

Reakcja przedstawiciela Biebera

W odpowiedzi na te spekulacje, przedstawiciel Justina Biebera postanowił zabrać głos. W rozmowie z portalem TMZ stanowczo zaprzeczył, jakoby piosenkarz wrócił do zażywania twardych narkotyków. "Powtarzająca się narracja, że Justin zażywa twarde narkotyki, jest nieprawdziwa. Mój klient obecnie jest w najlepszym momencie swojego życia" - powiedział.

Przeszłość idola nastolatek

Ani zdjęcia gwiazdora, ani publikowany przez niego kontent na Instagramie raczej nie napawają jego fanów optymizmem. We wtorek Kanadyjczyk opublikował na swoim profilu wideo, w którym rapuje o byciu "na haju", co wywołało spekulacje wśród fanów. W klipie, który pojawił się we wtorek, dwukrotny laureat Grammy występuje bez koszulki, jedząc przekąski i rapując: "Lecę jak szpaner, na haju niczym kobza, lecę jak niegrzeczny chłopak". Na nagraniu towarzyszy mu znajomy palący papierosa. W komentarzach zaroiło się od komentarzy zatroskanych wielbicieli piosenkarza.