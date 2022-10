Tak prawie 30 LAT TEMU wyglądał Maciej Kurzajewski, kiedy zaczynał pracę w TVP (ZDJĘCIA)

Życie 41 min. temu zgłoś do moderacji 211 8 Odpowiedz

Znałam ich wtedy ( jego i Paulinę ) bardzo zakochani w sobie i we Franku. Potem przeszli tragedię rodzinną. Źle ulokowała Kaśka swoje uczucia i cała karierę- to nie jest typ mężusia domatora, on potrzebuje być gwiazdorem i błyszczeć. Maciek wyjdzie z tego suchą nogą bo ma wielu wpływowych promotorów a Kaśka przykro to mówić, jest trochę Dyzmą show biznesu- znikąd się wzięła i do nikąd trafi.