Tak w Los Angeles mieszka Izabella Scorupco: nowoczesny wystrój i taras z WIDOKIEM (ZDJĘCIA)

Izabella Scorupco należy do grona rodzimych aktorek, którym faktycznie udało się zrobić międzynarodową karierę. Najbardziej pamiętnym osiągnięciem Polki do dziś pozostaje rola dziewczyny Bonda w "GoldenEye", w którym zagrała u boku Pierce’a Brosnana. Występ w kultowej serii o agencie 007 zapewnił Scorupco rozpoznawalność w USA oraz otworzył drzwi do występów w kolejnych zagranicznych produkcjach. W pewnym momencie gwiazda postanowiła jednak wycofać się nieco z show biznesu i skupić na życiu rodzinnym.