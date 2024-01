Tak wygląda apartament, który Trueman WYNAJMUJE na Złotej 44 za 21 TYSIĘCY złotych miesięcznie (ZDJĘCIA)

Jontek 22 min. temu zgłoś do moderacji 9 4 Odpowiedz

Wy patrzycie tylko na cenę, bo nie umiecie w biznes. Młody człowiek mieszkając tam nawiąże cenne kontakty które mu zaprocentują. Dodatkowo najem wrzuci sobie w koszty, więc musi sporo zarabiać. Serio, nie każdy chce mieszkać przy lesie. To jego wybór, nie wasz. On zarabia co najmniej 10 razy tyle co większość z pudelkowiczów.