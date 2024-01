Tak wygląda apartament Rafała Zaorskiego za 23 MILIONY ZŁOTYCH: złote ściany, widok na panoramę Warszawy oraz eleganckie meble (ZDJĘCIA)

480-metrowy apartament w wieżowcu przy ulicy Złotej 44 został kupiony przez Rafała Zaorskiego w czerwcu 2022 roku. Inwestor musiał zapłacić za niego niespełna 23 mln złotych. O Zaorskim zrobiło się głośno jakiś czas temu, kiedy postanowił pozbyć się nieruchomości. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że chce sprzedać 20 tys. udziałów we wspomnianym wcześniej lokalu. Całą akcję nazwał " Epicki filip ". Mimo że internauci byli zachwyceni pomysłem milionera, to nie można tego samego powiedzieć o mieszkańcach wieżowca Złota 44.

Sąsiedzi Zaorskiego postanowili wytoczyć ciężkie działa. Jakiś czas temu pojawiła się informacja o możliwej licytacji mieszkania. W oświadczeniu wspólnoty można przeczytać, że wszyscy właściciele, poza Zaorskim, zagłosowali za licytacją. Dodatkowo sprawa trafiła do sądu, w efekcie czego, do czasu zakończenia postępowania, inwestor nie może sprzedać lokalu. Do całej sytuacji postanowił odnieść się sam zainteresowany.