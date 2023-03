Tak wygląda brat Alicji Bachledy-Curuś! W przeszłości Tadeusz był związany z... Pauliną Krupińską (ZDJĘCIA)

Debiut Henry'ego Tadeusza na tegorocznych Oscarach odbił się szerokim echem w polskich mediach. Mimo że większość błyskawicznie orzekła, że Henry to "skóra zdjęta z Alicji", to niektórzy dopatrują się podobieństwa do... wujka. Kim jest Tadeusz Bachleda-Curuś?