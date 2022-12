Tak wygląda góralska willa Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki. Widok z okna robi wrażenie (ZDJĘCIA)

Dosc 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Powiem tak, jako dziecko mieszkalam w gorach, zmieslismy piekny widok , spokoj, nie bylo widac sasiadow, sniadanko na dworze, swoje owoce warzywa mleko, potem wyjechal do duzego miasta , za kazdym razem kiedy wracalam w to miejsce to czas jakby stawal w miejscu. Dom rodzinny jak pierwsze kochanie, Mam 50 lat I kiedy wspominam moj rodzinny dom to pamietam uczucia jakie towarxysxyly mi spogladajac na te szczyty gor..a teraz do sedna, nigdy nikomu w tamtych nczasach nie przychodzilo do glowy chwaleniem sie domem, jedzeniem, ciastami choinkami, itd kazdy mial to na co bylo go stac bylismy dobrzy dla siebie, bylismy skupieni na tym by byc nie miec! Ludzie macie domy aby w nich mieszkac czy chwalic sie? Bo dom to uczucia a nie sciany!!! Weslovhy swiat aby radosc swiateczna w srecach wasxych byla odvzuwana kazdego dnia...