Sebastian Karpiel-Bułecka nawiązuje do KRYZYSU w związku z Pauliną Krupińską, zdradzając: "Trzeba się modlić za siebie..."

trueee 24 min. temu zgłoś do moderacji 14 4 Odpowiedz

oni nie przetrwają, on by chciał w górach mieć żonę co w domu siedzi, ona karierę robić w Warszawie plus zadaje się z Lewymi, jakby sie chętny bogaty piłkarz napatoczył, to tez różnie by mogło być, tym bardziej, ze o ich kryzysie słyszy się od lat.