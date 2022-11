Sebastian Karpiel-Bułecka komentuje plotki o rzekomym KRYZYSIE w związku z Pauliną Krupińską

Ktoś 34 min. temu zgłoś do moderacji 17 6 Odpowiedz

‼️ Mamo, tato nie krzycz na swoje dziecko ‼️ Nie jestem święty. Zdarza mi się podnieść głos. Nie usprawiedliwiam tego. Świadomość jak krzyk rujnuje zaufanie sprawia, że robię to naprawdę rzadko. W byciu rodzicem nie chodzi o to, aby zaprogramować się na idealność. W byciu rodzicem chodzi o to, aby z każdym dniem stawać się lepszym. 🔸 Kiedy krzyczymy, dziecko nie widzi w nas kochającego rodzica Dziecko za to widzi kogoś przed kim należy się bronić. Gdy krzyczymy, w naszym dziecku zachodzą liczne zmiany. Mięśnie zaczynają się napinać, serce bije szybciej a żołądek się ściska. Wszystko w jego ciele podpowiada mu, że znajduje się w sytuacji zagrożenia i przyjmuje postawę obronną. Nie widzi więc w rodzicach kogoś, kto daje mu poczucie bezpieczeństwa, a kogoś kto stwarza zagrożenie, co więcej – sam się nim staje. 🔸 Krzycząc na dziecko dajemy mu sprzeczne informacje Gdy zastanowimy się nad tym w jakich sytuacjach krzyczymy na dziecko, to są to zazwyczaj sytuacje związane z reakcją na przemoc. Dziecko bije swojego brata lub siostrę, niszczy zabawkę, wpadło w złość i krzyczy. Kiedy przyjmiemy, że krzyk jest formą przemocy (a jest) to zrozumiemy, że reakcją na przemoc nie może być przemoc. Powtarzamy dziecku, że przemoc jest zła, być może sami używając przemocy. Krzyk powoduje w dziecku lęk, a przemoc potęguje przemoc. 🔸 Krzyk rujnuje zaufanie Jeśli jako rodzice nie zaczniemy panować nad swoim brakiem cierpliwości i podnoszeniem głosu doprowadzimy do sytuacji, do której żaden rodzic nie chciałby dopuścić. Dziecko przestanie nam ufać. Budowanie bliskiej relacji z dzieckiem wymaga od rodziców zmiany sposobu komunikacji i uzbrojenia się w cierpliwość. Kiedy chcemy stworzyć między nami a dziećmi relację bliskości i miłości, to powinniśmy w rozmowie zniżyć się do poziomu dziecka, nie patrząc na nie z góry. W ten sposób dziecko nie czuje zagrożenia, nawet jeśli słowa, jakie chcemy mu przekazać będą dotyczyć jego zachowania. 🔸 Krzyk nie jest dobrą formą komunikacji i nawiązywania relacji W społeczeństwie przyjęło się, że słowa trafią do kogoś lepiej, kiedy je wykrzyczymy. Wydaje nam się, że jak podniesiemy głos to dziecko lepiej zrozumie to, co chcemy mu przekazać. Pomyślmy o czasach szkolnych, kiedy baliśmy się jakiegoś nauczyciela, ale tak naprawdę. Czy łatwo było nam przyswoić wiedzę z lekcji, którą prowadził nauczyciel, którego bardzo się baliśmy? Nie sądzę. Tak samo jest z dziećmi. One nie myślą w tym czasie o sensie naszych słów, ponieważ całe skupiają się na tym, że nie czują się teraz bezpiecznie. 🔸 Kiedy krzyk jest „dozwolony” Są to sytuacje zagrożenia, niebezpieczeństwa kiedy nasza reakcja musi być szybka i zdecydowana. Kiedy nie jesteśmy w stanie w inny sposób zareagować, a musimy zmusić dziecko do szybkiej reakcji na zagrożenie.