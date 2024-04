Tak wygląda mazurska willa Edyty i Cezarego Pazurów: rustykalne wnętrza, basen i widok na jezioro (ZDJĘCIA)

Edyta i Cezary Pazurowie na co dzień są niezwykle zapracowani, a do tego zajmują się wychowywaniem gromadki dzieci. Nic dziwnego, że potrzebują czasem odetchnąć i "naładować baterie". Idealnym miejscem do wypoczynku dla całej rodziny jest rodowa posiadłość Edyty na Mazurach. Swego czasu celebrytka przyznała, że gdy była młodą dziewczyną, "nie znosiła tego miejsca", bo wydawało jej się zbyt spokojne. Z wiekiem doceniła jednak uroki sielskiej okolicy.