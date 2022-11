Tak wygląda mieszkanie Julii Wieniawy za 2 MILIONY ZŁOTYCH: złote krany, marmury, ogromna garderoba i dużo ZIELENI (ZDJĘCIA)

Julia Wieniawa jakiś czas temu przeprowadziła się do nowego mieszkanka na warszawskim Żoliborzu. Imponujący apartament za 2 miliony złotych urządziła w "balijskim stylu", a dzięki pomocy Marcina Tyszki nie zabrakło też zielonych akcentów, które przeobraziły nieco gniazdko celebrytki w egzotyczną dżunglę. Julka co jakiś czas przemyca na swoich instagramowych relacjach czy postach zdjęcia nowego mieszkania, a fani mogą wówczas podpatrzeć, jak żyje.

Julka zadbała również o odpowiedni klimat w łazience, decydując się na różowe płytki, złote dodatki i duże, okrągłe, podświetlane lustro. Na swoich instastory zdradziła, że to tylko jedna z łazienek, a innym razem pokazała pokaźnych rozmiarów wannę wyłożoną marmurowymi płytkami. Na uwagę zasługuje również okazały taras w jej gniazdku. Zielona przestrzeń służy jej również do treningów. Wieniawa co jakiś czas wrzuca bowiem nagrania, na których widać jak ćwiczy jogę. Patrząc na zdjęcia, nie ma wątpliwości, że na same rośliny piosenkarka wydała majątek...