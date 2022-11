Tak mieszka Krzysztof Stanowski: ma własne boisko piłkarskie, strefę kibica w ogrodzie i salon z dziełami sztuki (ZDJĘCIA)

Krzysztof Stanowski zaczynał karierę jako pracowity i ambitny dziennikarz sportowy, a z czasem postanowił nie ograniczać się jedynie do oglądania i komentowania zmagań piłkarskich. Teraz, między innymi na Kanale Sportowym, komentuje też bieżące sprawy związane z show biznesem oraz życiem prywatnym celebrytów. Bardzo lubi polemizować z Mają Staśko , na co ta reaguje wręcz alergicznie.

Stanowski znany jest z bezkompromisowego wyrażania poglądów na temat otaczającej go rzeczywistości. Pracuje nie tylko w studio - upust swoim emocjom daje też w domowych pieleszach, w tym w swoim ogrodzie. Z tego, co pokazuje często w sieci, wynika, że willa Stanowskiego znajduje się w gminie Lesznowola. Nieruchomość otoczona jest lasem, a w pokaźnym ogrodzie znajdują się między innymi boisko piłkarskie, strefa kibica z ogromnym telewizorem w drewnianej altanie, palenisko, boisku do koszykówki oraz mnóstwo kwiatów. To królestwo Krzysztofa, jego żony i synów.