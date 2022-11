Maja Staśko uderza w Stanowskiego: "Zbudował swoją popularność na hejcie! Kiedyś był PONOĆ bardzo dobrym dziennikarzem sportowym" (WIDEO)

Jakimś cudem pani Maja została zaproszona przez Iwonę Niedźwiedź. Napisałem "jakimś cudem", gdyż jako twórca formatu uważam, że nie jest to osoba, która powinna dostać zaproszenie. Nie spełnia podstawowych warunków: nie jest wystarczająco znana, ani nie jest istotną stroną w jakiejkolwiek publicznej debacie, która aktualnie by się toczyła - napisał.

Mam wrażenie, że w tej chwili mamy bardzo dużo takich osób, które właśnie na hejcie zbudowały swoją popularność. Tu mam na myśli na przykład Krzysztofa Stanowskiego, który wcześniej był dziennikarzem sportowym i być ponoć bardzo dobrym dziennikarzem sportowym. Mi to trudno stwierdzić, ponieważ nie znam się na tym, nie mam kompetencji. Takie były głosy. W momencie, kiedy on zaczął zajmować się uderzaniem w ludzi, atakowaniem, manipulowaniem przekazem i dezinformacją, to zaczął zdobywać popularność.

Prawda jest taka, że to jest człowiek, który częściowo jest współodpowiedzialny za część tych hejtów. Mam wrażenie, że zamiast wziąć i się zastanowić, z czego to wynika, to on postanawia wypierać się tego i lecieć na hejcie.