Tak wygląda NOWA REZYDENCJA Lionela Messiego na Florydzie: sala kinowa, ekstrawaganckie dodatki, basen i palmy (ZDJĘCIA)

Gość 30 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Nieistotne czym się w życiu zajmuszesz, osiągniesz sukces jeśli jesteś w czymś mistrzem. Mam wrażenie, że pospolity magister stara się przekonać siebie że osiągnął więcej niż piłkarz z garści najlepszych na świecie. Otóż nie, to oczywiste. Magistrów są miliony, więc to nie jest żadne osiągnięcie, dlatego jest bardzo mało warte, wybitna fryzjerka po zawodowce ma większe osiągnięcie bo jest wybitna i może osiągnąć światową sławę i zarabiać krocie, typiwy magister kilka tysięvy i jest yo bardzovspraeiedluwe. Z lekarzami to samo, przeciętny to przecietny, przyjmuje w przychodni i wystawia recepty, a wybitny robi przeszczep twarzy, zyskuje szacunek, robią z nim wywiady i biedny nie jest.