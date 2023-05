Tak wygląda partner Anny Wintour. Zadebiutowali na Gali MET. Pasują do siebie? (ZDJĘCIA)

IZA 43 min. temu zgłoś do moderacji 28 6 Odpowiedz

Pudel co za wstyd. Dziś jest ŚWIETO FLAGI PAŃSTWOWEJ i we własnym kraju nie potraficie tego uszanować - MY MAMY BARWY BIAŁO-CZERWONE jeśli nie wiecie. Chyba że w redakcji u Was już jest ukranizacja i Polacy nie mają nic do powiedzenia. Ale nawet to nie jest wytłumaczeniem.