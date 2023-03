Anna Wintour zdradziła, kogo NIGDY NIE ZAPROSI ponownie na Galę MET. Domyślacie się? (WIDEO)

Gala MET to bez wątpienia jedna z najbardziej prestiżowych imprez amerykańskiego show biznesu. Co roku na czerwonym dywanie nowojorskiego Metropolitan Museum of Art możemy podziwiać tłumy celebrytów w wymyślnych kreacjach, które niezmiennie są szeroko komentowane w mediach. Kolejna gala MET tradycyjnie odbędzie się w pierwszy poniedziałek maja. Tym razem motywem przewodnim imprezy będzie twórczość Karla Lagerfelda, a swoimi stylizacjami zaproszeni goście mają oddać cześć zmarłemu w 2019 roku legendarnemu projektantowi. Gospodarzami tegorocznej gali oprócz Anny Wintour będą zaś Dua Lipa, Penelope Cruz, Roger Federer i Michael Coel.

Gala MET. Anna Wintour zdradziła, kogo nie zaprosi ponownie na galę

Zaproszenie na Galę MET od lat uchodzi w show biznesie za ogromne wyróżnienie i przywilej, którym mogą się cieszyć tylko nieliczni. Za listę gości osobiście odpowiada bowiem Anna Wintour. Według Page Six to właśnie redaktor naczelna amerykańskiego "Vogue'a" ma ostatnie słowo w kwestii listy uczestników imprezy. Wintour nie tylko obsadza część miejsc na imprezie wybraną grupą gości, lecz również przeprowadza staranną selekcję osób gotowych zapłacić setki tysięcy dolarów za wejściówki.

Kilka lat temu Anna Wintour gościła w programie Jamesa Cordena i wystąpiła w znanym segmencie show "Spill your guts or fill your guts". Ostatnio na TikToku przypomniano archiwalne nagranie z udziałem szefowej "Vogue'a", które ponownie zainteresowało internautów. Wintour podzieliła się bowiem sekretem właśnie na temat Gali MET.

Podczas zabawy prowadzący i jego goście muszą odpowiadać na zabawne, osobiste lub krępujące pytania lub w zamian zjeść dość osobliwy "przysmak" jak np. bycze jądra czy koktajl z sardynek. Corden chciał najwidoczniej wykorzystać wizytę Wintour, by namieszać nieco w show biznesie. Postanowił bowiem zapytać naczelną "biblii mody"... kogo z dotychczasowych gości nigdy nie zaprosiłaby ponownie na Galę MET.

Jesteś znana z tego, że prowadzisz Galę MET, która co roku odbywa się na Manhattanie. Celebryci z różnych środowisk są zdesperowani, by dostać zaproszenie. Przychodzi każdy, od Beyonce po George'a Clooneya. Więc moje pytanie jest takie: kogo nigdy nie zaprosiłabyś ponownie na Galę MET? - zapytał prowadzący.

Anna Wintour na pytanie zareagowała śmiechem. Naczelna "Vogue'a" nie skorzystała z wątpliwej przyjemności skosztowania piklowanych świńskich nóg i odpowiedziała prowadzącemu. Okazuje się, że na ponowne zaproszenie na Galę MET nie ma co liczyć... były prezydent USA.

Donalda Trumpa - odpowiedziała krótko, za co zebrała gromkie brawa.

Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem politycznej kariery Donald Trump wielokrotnie gościł na Gali MET. Były prezydent USA po raz pierwszy pojawił się na imprezie w 1985 roku w towarzystwie ówczesnej żony Ivany. W kolejnych latach jeszcze nie raz można go było spotkać na czerwonym dywanie, tym razem u boku Melanii Trump czy córki Ivanki. Donald i Melania po raz ostatni uczestniczyli w imprezie w 2012 roku i wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy ich już ponownie na czerwonym dywanie Metropolitan Museum of Art.

